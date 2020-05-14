В Калининградской области умер 13-й пациент с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T13:06:42+03:00

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В Калининградской области увеличилось количество летальных случаев от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

В четверг стало известно, что от коронавируса скончался 82-летний пенсионер. Таким образом, в регионе уже скончались 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Во вторник, 12 мая в Центральной городской больнице Калининграда скончалась врач-анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Светлана Соловьева. Женщине было 65 лет, она работала в неврологическом отделении Калининградской областной клинической больницы.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией, в последнее время Светлана Соколова работала с больными, зараженными вирусом COVID-19. Впоследствии она заболела сама.

ИСТОЧНИК KP.RU