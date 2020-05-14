Оперштаб: Каждый третий новый случай коронавируса в Калининграде протекал бессимптомно

14 Май 2020 2020-05-14T12:59:47+03:00

Всего в регионе выявлено 848 случаев заболевания коронавирусом

Изменить размер текста: A A

За сутки в Калининградской области было выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

У 21-ти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у троих - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 12 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения, отметили в оперштабе.

Всего в регионе выявлено 848 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU