2020-05-14T13:23:15+03:00
Общество

В Калининграде на фасаде многоэтажки появится огромный портрет врача

Идея получила одобрение от главного архитектора города Андрея Анисимова
Иван МАРКОВ
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Врач на фасаде у библиотеки имени Чехова (эскиз)Врач на фасаде у библиотеки имени Чехова (эскиз)Фото: Центр поддержки предпринимательства Калининградской области
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В Калининграде на фасаде многоэтажного дома у библиотеки имени Чехова появится портрет врача в медицинской маске. Об этом вечером 13 мая сообщила пресс-служба мэрии города.

- Интересный документ попался на столе главного архитектора города. Эскизный проект декоративного панно «Сильные духом». К нам обратилась организация, которая желает выполнить это граффити (за свой счет, разумеется), - уточняет пресс-служба. - Главный архитектор Андрей Анисимов не против, потому и поставил свое одобрение внизу листка.

Анисимов сообщил «Комсомолке», что с эскизом к нему пришли из фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

- Там и художники есть, - добавил Анисимов. - Они обратились к нам в связи с актуальностью момента. Так как стена, откровенно говоря, страшненькая и пустая, мы согласились.

В фонде «Комсомолке» пояснили, что деньги на граффити – из гранта, полученного Росмолодежью, а исполнителем будет известный в Калининграде художник Глеб Михайлов, автор фасадных портретов Жукова, Черняховского и Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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