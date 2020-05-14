В Зеленоградске полицейские раскрыли поджог автомобиля

14 Май 2020 2020-05-14T13:22:35+03:00

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В Зеленоградске сотрудники полиции раскрыли поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили на соседском участке пластиковую бутылку со следами горючего. Проведя подомовой обход, полицейские установили, что неподалеку от места возгорания видели подозрительного мужчину. Выяснилось, что им оказался 27-летний местный житель, с которым у владельца машины были старые конфликтные отношения.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел, где он дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU