В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта

14 Май 2020 2020-05-14T14:11:37+03:00

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В Калининграде все виды общественного транспорта поэтапно возвращаются к обычным объёмам выхода на линию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Со вторника на линии вышли 12 трамваев, 27 троллейбусов, около сотни больших автобусов и 150 маршруток.

«Несмотря на возвращение к до-коронавирусным объёмам перевозок, на транспорте и на остановках действует строгое требование ношения средств индивидуальной защиты для кондукторов и водителей, не изолированных от салона, а также для пассажиров, - заявили в пресс-службе администрации.

В мэрии также сообщили, что перевозчики обязаны отказать в проезде гражданам без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU