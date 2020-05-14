В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта
В Калининграде все виды общественного транспорта поэтапно возвращаются к обычным объёмам выхода на линию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Со вторника на линии вышли 12 трамваев, 27 троллейбусов, около сотни больших автобусов и 150 маршруток.
«Несмотря на возвращение к до-коронавирусным объёмам перевозок, на транспорте и на остановках действует строгое требование ношения средств индивидуальной защиты для кондукторов и водителей, не изолированных от салона, а также для пассажиров, - заявили в пресс-службе администрации.
В мэрии также сообщили, что перевозчики обязаны отказать в проезде гражданам без масок.
ИСТОЧНИК KP.RU