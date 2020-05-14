В Калининграде заработала горячая линия по стимулирующим выплатам для медиков

14 Май 2020 2020-05-14T14:32:11+03:00

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В Калининградской области заработала горячая линия минздрава по вопросам стимулирующих выплат медицинским работника за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства

Информацию по телефону могут получить сотрудники медицинских организаций, оказывающие помощь пациентам с COVID-19.

Вопросы принимаются по телефону: 8(4012) 604-127.

Горячая линия работает по будням с 10 до 16 часов, перерыв – с 13 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU