Калининградцам предложили выбрать, каким цветом покрасить фигуру кота в Железнодорожном

14 Май 2020 2020-05-14T14:34:24+03:00

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Продолжается благоустройство в поселке Железнодорожный. Леса с домов сняли, на старых улочках укладывают брусчатку, делают тротуары. И все же минимум одно жилое здание нельзя считать завершенным. На его фасаде – симпатичный кот. То, как его покрасили рабочие, многих не устроило. Фонд капитального ремонта Калининградской области решил провести голосование по выбору лучшего цветого решения. Голосовалку разместили на страничке Фонда в Инстаграме.

«На одном из домов на улице Больничнои в посе лке Железнодорожном располагается скульптурныи элемент с изображением кота. Подрядная организация при проведении работ по капремонту произвела окраску хаусмарки в достаточно яркие неестественные цвета. Исторических сведении о неи не сохранилось.

В адрес Фонда поступили предложения по новои окраске», - говорится в сообщении.

Калининградцам предложили выбрать один из вариантов. Кто является авторами новых цветовых решений - не понятно.

«Оставляи те в комментариях порядковыи номер понравившегося вам варианта - и мы перекрасим кота!» - заключили в фонде.

Проголосовать можете и вы, зайдя в Инстаграм регионального Фонда капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU