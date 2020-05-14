За 4 месяца в Калининграде построили 213 жилых домов
В январе-апреле в Калининграде ввели в эксплуатацию 15 многоквартирных и 198 индивидуальных домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Общая площадь многоэтажек составила 71 тыс квадратных метров, и 31,1 тыс «квадратов» - частное жилье.
Больше всего жилья, традиционно, построено в Ленинградском районе Калининграда – 46,2 тыс квадратных метров. Это 65% от всего жилья, построенного в областном центре за четыре месяца. В московском районе ввели в эксплуатацию почти 20 тысяч «квадратов», в Центральном – почти 5 тысяч.
Всего в Калининграде в течение года планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU