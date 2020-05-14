2020-05-14T15:52:41+03:00
Общество

На ул. Тихорецкой в Калининграде достроили разгрузочный коллектор

На строительство объекта было выделено 88 млн рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Московском районе Калининграда завершено строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации. Для этого был выполнен монтаж 1033 метров основной ветки канализационного коллектора диаметром 600 мм на участке от улицы Садовой до улицы Великолукской.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пропускная способность объекта составляет 850 м3/час. Технологический запуск планируется осуществить в июне.

«Введение в эксплуатацию коллектора даст возможность переключить существующих абонентов, увеличить надежность системы водоотведения, обеспечить подключение новых потребителей, – отметил министр строительства Сергей Черномаз. - Это один из наиболее активных районов областного центра в плане строительства жилого фонда и социальных объектов. Поэтому увеличение мощностей инженерных сетей в перспективе обеспечит получение новых технических условий, проектирование и строительство, что будет способствовать реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

На строительство коллектора было выделено 88 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Советском проспекте на два дня отключили светофор на перекрестке с ул. Нарвской
На пляже в Янтарном установят надувной аквапарк
За неделю в области задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства
В Калининграде телефонные мошенники сняли с карты пенсионерки 200 тысяч рублей
Калининградец застал сожительницу с другим и в отместку повредил две машины
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«МегаФон» предложил эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр
Калининградский торговец алкоголем недоплатил больше 112 миллионов рублей налога
На ул. Тихорецкой в Калининграде достроили разгрузочный коллектор
За 4 месяца в Калининграде построили 213 жилых домов
Калининградцам предложили выбрать, каким цветом покрасить фигуру кота в Железнодорожном
В Калининграде заработала горячая линия по стимулирующим выплатам для медиков
В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта
В Зеленоградске полицейские раскрыли поджог автомобиля
В Калининграде на фасаде многоэтажки появится огромный портрет врача
Оперштаб: Каждый третий новый случай коронавируса в Калининграде протекал бессимптомно