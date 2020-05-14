На ул. Тихорецкой в Калининграде достроили разгрузочный коллектор

14 Май 2020 2020-05-14T15:52:41+03:00

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В Московском районе Калининграда завершено строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации. Для этого был выполнен монтаж 1033 метров основной ветки канализационного коллектора диаметром 600 мм на участке от улицы Садовой до улицы Великолукской.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пропускная способность объекта составляет 850 м3/час. Технологический запуск планируется осуществить в июне.

«Введение в эксплуатацию коллектора даст возможность переключить существующих абонентов, увеличить надежность системы водоотведения, обеспечить подключение новых потребителей, – отметил министр строительства Сергей Черномаз. - Это один из наиболее активных районов областного центра в плане строительства жилого фонда и социальных объектов. Поэтому увеличение мощностей инженерных сетей в перспективе обеспечит получение новых технических условий, проектирование и строительство, что будет способствовать реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

На строительство коллектора было выделено 88 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU