2020-05-14T15:53:41+03:00
Происшествия

Калининградский торговец алкоголем недоплатил больше 112 миллионов рублей налога

Бывший гендиректор фирмы предстанет перед судом, на имущество предприятия уже наложен арест
Игорь ОРЕХОВ
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Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора фирмы, занимавшейся производством и реализацией алкогольной продукции. В вину 53-летнему бизнесмену ставится уклонение от уплаты налогов в особо крупном размер).

Если конкретно – речь идет о более чем 112 миллионах рублей, которые коммерсант с июля 2015-го по апрель 2017 года не доплатил государству в качестве НДС. Причем сделал это умышленно, создав формальный документооборот по сделкам с одной из организаций и

включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением УФНС и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества и штрафа, арестовано имущество предприятия на сумму 113 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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