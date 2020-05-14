Калининградец застал сожительницу с другим и в отместку повредил две машины

14 Май 2020 2020-05-14T16:19:53+03:00

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На жителя Черняховска завели уголовное дело за умышленное повреждение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс—служба регионального управления МВД.

43-летний дальнобойщик вернулся в город и отправился к сожительнице. Там он застал возлюбленную с другими мужчиной.

«Потеряв самообладание, подозреваемый вышел на улицу и повредил автомобиль 27-летнего соперника. Он разбил кулаком стёкла и оторвал дворники, затем забрался на крышу машины и попрыгал, причинив ущерб на сумму 60 тысяч рублей. После чего мужчина также повредил автомобиль сожительницы», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия. Он уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU