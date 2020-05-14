2020-05-14T16:19:53+03:00
Общество

Калининградец застал сожительницу с другим и в отместку повредил две машины

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На жителя Черняховска завели уголовное дело за умышленное повреждение двух автомобилей. Об этом сообщает пресс—служба регионального управления МВД.

43-летний дальнобойщик вернулся в город и отправился к сожительнице. Там он застал возлюбленную с другими мужчиной.

«Потеряв самообладание, подозреваемый вышел на улицу и повредил автомобиль 27-летнего соперника. Он разбил кулаком стёкла и оторвал дворники, затем забрался на крышу машины и попрыгал, причинив ущерб на сумму 60 тысяч рублей. После чего мужчина также повредил автомобиль сожительницы», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия. Он уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Советском проспекте на два дня отключили светофор на перекрестке с ул. Нарвской
На пляже в Янтарном установят надувной аквапарк
За неделю в области задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства
В Калининграде телефонные мошенники сняли с карты пенсионерки 200 тысяч рублей
Калининградец застал сожительницу с другим и в отместку повредил две машины
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«МегаФон» предложил эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр
Калининградский торговец алкоголем недоплатил больше 112 миллионов рублей налога
На ул. Тихорецкой в Калининграде достроили разгрузочный коллектор
За 4 месяца в Калининграде построили 213 жилых домов
Калининградцам предложили выбрать, каким цветом покрасить фигуру кота в Железнодорожном
В Калининграде заработала горячая линия по стимулирующим выплатам для медиков
В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта
В Зеленоградске полицейские раскрыли поджог автомобиля
В Калининграде на фасаде многоэтажки появится огромный портрет врача
Оперштаб: Каждый третий новый случай коронавируса в Калининграде протекал бессимптомно