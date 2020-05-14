2020-05-14T17:05:02+03:00
Общество

В Калининграде телефонные мошенники сняли с карты пенсионерки 200 тысяч рублей

Аферисты убедили пожилую женщину положить деньги на "резервный счет"
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде телефонные мошенники похитили у двух женщин 253 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

70-летняя пенсионерка сообщила полицейским, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он убедил пожилую женщину снять все сбережения через банкомат и положить их на «резервный» счет, номер которого ей продиктовали.Добычей аферистов стали 200 000 рублей.

53 тысячи рублей пропали со счета 27-летней горожанки. Злоумышленник сообщил ей, что кто-то пытается несанкционированно снять деньги с ее счета. Чтобы обезопасить сбережения калининградки, звонивший попросил предоставить ему реквизиты банковской карты, после чего опустошил счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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