За неделю в области задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства
Нарушителей оштрафовали на 138 тысяч рублей
Изменить размер текста:
В Калининградской области инспекторы рыбохраны задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.
Ущерб, нанесенный незаконной рыбалкой водным биоресурсам, составил более 65 тыс. рублей, нарушителей оштрафовали на 138 тысяч рублей.
У них также изъяли 24 орудия лова, в том числе 17 запретных, и более 25 кг рыбы, также было арестовано одно транспортное средство.
ИСТОЧНИК KP.RU