За неделю в области задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства

14 Май 2020 2020-05-14T17:29:13+03:00

Нарушителей оштрафовали на 138 тысяч рублей

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В Калининградской области инспекторы рыбохраны задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского управления Росрыболовства.

Ущерб, нанесенный незаконной рыбалкой водным биоресурсам, составил более 65 тыс. рублей, нарушителей оштрафовали на 138 тысяч рублей.

У них также изъяли 24 орудия лова, в том числе 17 запретных, и более 25 кг рыбы, также было арестовано одно транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU