На пляже в Янтарном установят надувной аквапарк
В Янтарном в четверг, 14 мая, начались работы по сборке и проверке надувного водного аквапарка. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.
«Масштабная конструкция получается. Для его размещения, в этом году организовали отдельную полноценную пляжную зону с зонтами, лежаками и т.д на озере, в районе первого Голубого флага. Вода там теплее чем в море. Хорошее место получилось для отдыха с детишками», - написал Заливатский.
Сити-менеджер добавил, что рядом с аквапарком будет организован спасательный пост.
«Надеюсь, летом все ограничения снимут. Хотя уже сейчас никто не мешает прогуляться вдоль кромки моря», - отметил глава администрации Янтарного.
ИСТОЧНИК KP.RU