2020-05-14T18:01:09+03:00
Общество

На пляже в Янтарном установят надувной аквапарк

Для его размещения организовали отдельную пляжную зону на озере, в районе первого Голубого флага
Виктор Сергеев
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Алексей ЗаливатскийАлексей ЗаливатскийФото: Facebook
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В Янтарном в четверг, 14 мая, начались работы по сборке и проверке надувного водного аквапарка. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«Масштабная конструкция получается. Для его размещения, в этом году организовали отдельную полноценную пляжную зону с зонтами, лежаками и т.д на озере, в районе первого Голубого флага. Вода там теплее чем в море. Хорошее место получилось для отдыха с детишками», - написал Заливатский.

Сити-менеджер добавил, что рядом с аквапарком будет организован спасательный пост.

«Надеюсь, летом все ограничения снимут. Хотя уже сейчас никто не мешает прогуляться вдоль кромки моря», - отметил глава администрации Янтарного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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