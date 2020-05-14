На Советском проспекте на два дня отключили светофор на перекрестке с ул. Нарвской

14 Май 2020 2020-05-14T18:29:32+03:00

Светофоры на этом перекрестке отключены для проведения работ на энергосетях

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в течение двух не будет работать светофор на оживленном перекрестке на Советском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о перекрестке с улицей Нарвской. Светофоры на этом перекрестке отключены для проведения работ на энергосетях.

«Сегодня светофор не работает до 18 часов, работы продолжатся и завтра до конца рабочего дня. Просим автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными и соблюдать на этом участке правила дорожного движения, действующие в условиях нерегулируемых перекрестков», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU