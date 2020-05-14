На Советском проспекте на два дня отключили светофор на перекрестке с ул. Нарвской
В Калининграде в течение двух не будет работать светофор на оживленном перекрестке на Советском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о перекрестке с улицей Нарвской. Светофоры на этом перекрестке отключены для проведения работ на энергосетях.
«Сегодня светофор не работает до 18 часов, работы продолжатся и завтра до конца рабочего дня. Просим автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными и соблюдать на этом участке правила дорожного движения, действующие в условиях нерегулируемых перекрестков», - отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU