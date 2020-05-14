2020-05-14T20:30:49+03:00
Происшествия

"Это могло рвануть в любой момент": в Калининградском зоопарке нашли целый склад боеприпасов времен войны

После окончания боевых действий в 1945 году снаряды, мины и гранаты просто свалил в овраг
Кирилл Алексеев
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..Фото: Калининградский зоопарк
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На территории Калининградского зоопарка при проведении работ по благоустройству территории были обнаружен целый арсенал времен Великой Отечественной войны.

"Три немецких осколочно-фугасных снаряда, один кумулятивный снаряд, гранаты, один снаряд неустановленного образца - такой урожай собрали специалисты центра инженерных изысканий "Импульс-М" по берегам ручья вдоль улиц Руставели - Носова - Брамса", - говорится в группе зоопарка в Фейсбуке.

По словам представителей зоопарка, первую мину строители обнаружили здесь еще в конце апреля. И насторожились.

"Зоопарк решил не полагаться на авось и заказал обследование всей территории будущей прогулочной зоны. И оказался прав. Все найденные боеприпасы взрывоопасны. В свое время они по каким-то причинам не сработали, после войны их свалили в овраг, где они лежали под грудами земли, мусора и листьев", - сообщили в зоопарке, добавив, что склоны вдоль ручья специалисты обследуют полностью.

А впоследствии, скорее всего, будет обследован и ручей.

Напомним, что благоустройство этой части зоопарка - это часть совместного российско-польского проекта «Ольштынек - Калининград - от общей истории к будущему партнерству». В 2021 году заброшенный овраг должен превратиться в прогулочную территорию с WI-FI, скамейками, детской площадкой, освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Это могло рвануть в любой момент": в Калининградском зоопарке нашли целый склад боеприпасов времен войны
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