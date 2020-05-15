Роспотребнадзор: Более 300 пассажиров, прибывших в "Храброво", отправились в обсерватор

15 Май 2020 2020-05-15T02:49:16+03:00

Всего с 20 апреля по 13 мая в калининградский аэропорт прибыли более 6000 человек

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С 20 апреля по 13 мая в калининградский аэропорт "Храброво" прибыли 6254 пассажира из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Согласно постановлению правительству Калининградской области, все прибывающие обязаны пройти 14-дневный карантин - либо у себя дома, либо в обсерваторе. Причем самоизоляция обязательна даже, если у человека не наблюдается симптомов заболевания. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 306 человек (почти 5% прибывших в "Храброво") были направлены в обсерватор.

- С 20 апреля 2020 года в аэропорту "Храброво" усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров, прилетающих из других областей России. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в зале прилета сотрудники Роспортебнадзора проводят дистанционную термометрию и анкетирование всех пассажиров, - отметили в ведомстве.

Добавим, что, по данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Калининградской области зарегистрировано 824 случая заражения COVID-19, 277 человек выздоровели, 13 умерли, остаются под медицинским наблюдением 2 321 человек, в том числе 134 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU