2020-05-15T09:28:49+03:00
Звезды

В Калининграде «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате

На сайте акции будут идти трансляции экскурсий, лекций и мастер-классов
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Ежегодная акция «Ночь музеев» в этом году из-за коронавируса состоится в виртуальном пространстве. Как сообщают региональные организаторы, калининградские музеи подготовили цикл короткометражных фильмов. Это ролики о главных музейных экспонатах.

Семь оригинальных фильмов о семи музеях будут транслироваться с субботы, 16 мая, с 22:00 на Youtube-канале и на сайте акции.

«Участие в онлайн-марафоне примут Музей янтаря, Дом-музей Германа Брахерта, областной историко-художественный музей, Музей изобразительных искусств, музей Канта, Музей Мирового океана и Фридланские ворота», - сообщили в оргкомитете.

В субботу 16 мая на сайте акции будут идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов от музеев со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате
Роспотребнадзор: Более 300 пассажиров, прибывших в "Храброво", отправились в обсерватор
В Калининградском зоопарке нашли снаряды и гранаты времен войны
Tele2 предоставил своим абонентам бесплатные онлайн-консультации врачей по COVID-19
На Советском проспекте на два дня отключили светофор на перекрестке с ул. Нарвской
На пляже в Янтарном установят надувной аквапарк
За неделю в области задержали 79 человек за нарушение правил любительского рыболовства
В Калининграде телефонные мошенники сняли с карты пенсионерки 200 тысяч рублей
Калининградец застал сожительницу с другим и в отместку повредил две машины
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«МегаФон» предложил эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр
Калининградский торговец алкоголем недоплатил больше 112 миллионов рублей налога
На ул. Тихорецкой в Калининграде достроили разгрузочный коллектор
За 4 месяца в Калининграде построили 213 жилых домов
Калининградцам предложили выбрать, каким цветом покрасить фигуру кота в Железнодорожном
В Калининграде заработала горячая линия по стимулирующим выплатам для медиков
В Калининграде увеличивают количество общественного транспорта
В Зеленоградске полицейские раскрыли поджог автомобиля
В Калининграде на фасаде многоэтажки появится огромный портрет врача
Оперштаб: Каждый третий новый случай коронавируса в Калининграде протекал бессимптомно