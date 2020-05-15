В Калининграде «Ночь музеев» пройдет в онлайн-формате

15 Май 2020 2020-05-15T09:28:49+03:00

На сайте акции будут идти трансляции экскурсий, лекций и мастер-классов

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Ежегодная акция «Ночь музеев» в этом году из-за коронавируса состоится в виртуальном пространстве. Как сообщают региональные организаторы, калининградские музеи подготовили цикл короткометражных фильмов. Это ролики о главных музейных экспонатах.

Семь оригинальных фильмов о семи музеях будут транслироваться с субботы, 16 мая, с 22:00 на Youtube-канале и на сайте акции.

«Участие в онлайн-марафоне примут Музей янтаря, Дом-музей Германа Брахерта, областной историко-художественный музей, Музей изобразительных искусств, музей Канта, Музей Мирового океана и Фридланские ворота», - сообщили в оргкомитете.

В субботу 16 мая на сайте акции будут идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов от музеев со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU