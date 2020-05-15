На Литовском валу водитель БМВ сбила велосипедистку

15 Май 2020 2020-05-15T10:21:21+03:00

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В четверг днем на Литовском валу в ДТП пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Велосипедистка резко сместилась влево без подачи сигнала рукой, а водитель БМВ не смогла избежать столкновения.

Пострадавшую доставили в больницу, по словам очевидцев, девушка ехала на велосипеде в наушниках.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При движении по проезжей части следует быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров во избежание столкновения с автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU