На Литовском валу водитель БМВ сбила велосипедистку
В четверг днем на Литовском валу в ДТП пострадала велосипедистка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Велосипедистка резко сместилась влево без подачи сигнала рукой, а водитель БМВ не смогла избежать столкновения.
Пострадавшую доставили в больницу, по словам очевидцев, девушка ехала на велосипеде в наушниках.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает велосипедистам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При движении по проезжей части следует быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров во избежание столкновения с автомобилями.
ИСТОЧНИК KP.RU