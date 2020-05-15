В Калининграде за сутки выявлено 33 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 881 случай коронавирусной инфекции
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 33 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 881 случай коронавирусной инфекции.
В России за сутки выявлено 10598 новых случаев коронавируса за сутки (вчера — 9974)
В стране с начала пандемии выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.
Также за сутки в России зафиксировано 113 летальных случаев. За весь период в стране от коронавируса скончалось 2418 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU