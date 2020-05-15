В Калининграде за день сбили двух пешеходов на «зебре»

15 Май 2020 2020-05-15T10:45:58+03:00

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В четверг, 14 мая, в Калининграде в течение дня сбили двух пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем на улице Зарайской водитель «Ровера» сбила 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД оказали пострадавшей первую помощь и помогли медикам транспортировать девушку в машину скорой помощи.

Вечером на улице Карбышева водитель «Форда» при выезде на улицу Октябрьскую, допустил наезд на 25-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU