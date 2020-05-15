В Калининграде за день сбили двух пешеходов на «зебре»
В четверг, 14 мая, в Калининграде в течение дня сбили двух пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Днем на улице Зарайской водитель «Ровера» сбила 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД оказали пострадавшей первую помощь и помогли медикам транспортировать девушку в машину скорой помощи.
Вечером на улице Карбышева водитель «Форда» при выезде на улицу Октябрьскую, допустил наезд на 25-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU