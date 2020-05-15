У жителя Зеленоградска изъяли пистолет, порох и тротил

15 Май 2020 2020-05-15T11:11:40+03:00

Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для использования

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Жителя Зеленоградска задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В гараже 55-летнего горожанина полицейские обнаружили пистолет, 2 с половиной килограмма пороха и 90 грамм тротила. Экспертиза подтвердила, что изъятые предметы пригодны для использования.

Злоумышленник добывал порох и тротил из обнаруженных им патронов и снарядов времен Великой Отечественной войны, а пистолет восстановил из частей огнестрельного оружия.

На мужчину завели два уголовных дела, расследование продолжается.

Полиция напоминает о том, что за добровольную сдачу оружия и боеприпасов не предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU