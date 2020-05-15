15 Май 2020 2020-05-15T11:36:42+03:00

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В пятницу 15 мая Калининград присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Всем предлагают отказаться от личных автомобилей и общественного транспорта.

«В условиях коронавируса акция стала лишь актуальнее. Велосипед позволяет минимизировать физические контакты с окружающими и в то же время помогает удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке, укрепляет здоровье и не вредит экологии», – говорится на сайте акции.

По словам организаторов, ездить на велосипеде во время пандемии рекомендует ВОЗ, многие города мира рекомендуют воспользоваться велосипедом вместо общественного транспорта.

- Тем не менее, провести акцию в привычном формате мы не сможем. Это значит, что в этот раз не будет «энергетических точек» и бонусов от партнёров. Надеемся, что к осени ситуация наладится, - говорят в оргкомитете.

Следующий этап акции состоится 22 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU