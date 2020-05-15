Оперштаб: Больше половины новых случаев коронавируса в Калининграде протекали бессимптомно

15 Май 2020 2020-05-15T11:49:16+03:00

Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 881 случай инфекци

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За сутки в Калининградской области выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 881 случай инфекции.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у 8 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 6-ти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 19 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования, заявили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU