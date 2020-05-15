В Калининграде впервые число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших

15 Май 2020 2020-05-15T12:16:54+03:00

При этом, под медицинским наблюдением остаются 2430 человек

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В Калининградской области за сутки из больниц выписали 46 человек, переболевших коронавирусом. При этом, зарегистрировано 33 новых случая заболевания, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

- Среди новых случаев у большинства заболевших, 19-ти человек, коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, 8 человек попали в больницу с пневмонией, у шестерых наблюдаются симптомы острой респираторной инфекции, - отметили в оперштабе.

Общее число заболевших, таким образом, достигло отметки в 881 человек. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.

Всего же под медицинским наблюдением в регионе находятся 2430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора. А общее число проведенных тестов на COVID-19 составило на 15 мая 31 796.

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ИСТОЧНИК KP.RU