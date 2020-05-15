2020-05-15T12:03:23+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричество отключено на десяти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в пятницу, 15 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Гавриленко 6,6Д,23,25,14,27,16,18,29,31, ул. Габайдулина 19,21,23,25,32,44,50,52, ул. Хрисанфова 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,18, 13, 31,36,38,58.

До 18 часов энергоснабжение приостановлено на ул. Нарвская 6-8,10-16,18-24, пер. Нарвский 2,6а, пер. Калужский 1-5,2-10,7 (Д/сад № 102), ул. Желябова 1-7,6-8, Советский пр-т 29,38,45, ул. Моховая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Багряная 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Горячее водоснабжение сегодня приостановлено по ряду адресов в Центральном и Московском районах.

До 13:00 воды не будет на ул. Красной 136,138.

До 14:00 – на ул. Дзержинского 73, ул. Яблочная 10,14, ул. Киевская 101а(д/сад №53),95-101, 111-119, ул. П. Морозова 2-2а,4-4а,7а (д/сад №30), ул. Книжная 1а (д/сад №3),2а-б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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