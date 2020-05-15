В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

15 Май 2020 2020-05-15T12:03:23+03:00

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В Калининграде в пятницу, 15 мая, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Гавриленко 6,6Д,23,25,14,27,16,18,29,31, ул. Габайдулина 19,21,23,25,32,44,50,52, ул. Хрисанфова 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,18, 13, 31,36,38,58.

До 18 часов энергоснабжение приостановлено на ул. Нарвская 6-8,10-16,18-24, пер. Нарвский 2,6а, пер. Калужский 1-5,2-10,7 (Д/сад № 102), ул. Желябова 1-7,6-8, Советский пр-т 29,38,45, ул. Моховая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Багряная 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Горячее водоснабжение сегодня приостановлено по ряду адресов в Центральном и Московском районах.

До 13:00 воды не будет на ул. Красной 136,138.

До 14:00 – на ул. Дзержинского 73, ул. Яблочная 10,14, ул. Киевская 101а(д/сад №53),95-101, 111-119, ул. П. Морозова 2-2а,4-4а,7а (д/сад №30), ул. Книжная 1а (д/сад №3),2а-б.

ИСТОЧНИК KP.RU