Обвиняемых в госизмене местную жительницу и ее мужа этапировали из Москвы в Калининград

15 Май 2020 2020-05-15T12:54:57+03:00

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Жительница Калининграда Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, которых обвиняют в госизмене этапированы из Московского СИЗО в изолятор Калининграда. Об этом сообщает «ТАСС».

По версии следствия, Антонина Зимина и ее муж раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам, который присутствовал на их свадьбе в 2015 году.

Зимина и Антонец вину отрицают. Сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде. Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в материалах грифа «секретно»».

ИСТОЧНИК KP.RU