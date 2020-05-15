В Калининграде предпринимателям начали выдавать безвозмездные субсидии

15 Май 2020 2020-05-15T14:20:36+03:00

На этой неделе первые 174 заявителя получили суммарно более 5 миллионов рублей

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В Калининградской области начались выплаты региональных субсидий для предпринимателей. Размер выплат составляет от 15 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На этой неделе первые 174 заявителя получили суммарно более 5 миллионов рублей. В ближайшие дни деньги получат ещё около 500 калининградских предпринимателей. С ними сейчас оформляются необходимые документы. Получить субсидии могут индивидуальные предприниматели и частные организации малого бизнеса с численностью работников до 15 человек.

«Первые выплаты мы успели провести в межпраздничные майские дни. Сейчас процесс выходит в рабочий режим. Понимая важность в нынешних условиях даже небольшой поддержки, постараемся максимально ускорить выплаты. Уже одобрено 599 обращений на общую сумму в 16,3 млн рублей», – сообщили в министерстве социальной политики.

Более 80% заявителей относятся к категории индивидуальных предпринимателей, остальные работают в форме общества с ограниченной ответственностью. Среди ИП свыше половины обращений поступило от парикмахерских и салонов красоты, примерно четверть заявителей занимаются ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Столько же – представляют сферу дополнительного образования. Почти 40% обратившихся ООО – это туристические агентства. Субсидии также оформляют торговые организации, компании которые оказывают услуги в сфере спорта, отдыха и развлечений, гостиничный бизнес.

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ИСТОЧНИК KP.RU