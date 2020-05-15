2020-05-15T15:08:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде открылся многофункциональный центр Минобороны для больных коронавирусом

Строительство продолжалось 56 дней
Кирилл Алексеев
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Новый многофункциональный центр построили в рекордные сроки.Новый многофункциональный центр построили в рекордные сроки.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде на улице Островского завершились работы по строительству многофункционального медицинского центра Минобороны для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом на прямой видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Строительство центра продолжалось 56 дней, - сказал губернатор. - Новый многофункциональный центр разместился на территории военного госпиталя Балтфлота, к которому приписано более 47 тысяч человек - не только военнослужащих, но и ветеранов.

Как пояснил врио начальника военно-медицинской службы Балтфлота Иван Каленов, вместимость многофункционального центра составляет 100 коек, его площадь - 6300 квадратных метров, в центре находится 10 реанимационных палат.

- При строительстве были соблюдены все требования по лечению больных коронавирусной инфекцией, - отметил подполковник Каленов. - В центре будут работать 27 врачей, 57 медсестер и 44 санитара. Все они прошли дополнительную подготовку по лечению коронавируса. Отмечу также, что центр обеспечен всем необходимым медицинским оборудованием, сформирован запас лекарственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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