Алиханов: «Коронавирусные» надбавки медикам в Калининградской области выплачены в полном объеме

15 Май 2020 2020-05-15T14:59:02+03:00

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Денежные выплаты медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, поступили в полном объеме. Об этом на прямой видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- По поводу выплаты надбавок медикам могу сообщить, что все выплаты обеспечены в стопроцентном объеме, на 10 мая из бюджета было выплачено 48 млн рублей, - сказал губернатор. - Мы также предусмотели выплаты лаборантам, уборщикам, всем тем, кто сталкивается по работе с коронавирусной инфекцией за счет регионального бюджета. Кроме того, мы внедрили практику бесплатного трехразового питания для врачей.

По словам Антона Алиханова, в пятницу, 15 мая, число выздоровевших в Калининградской области превысило число заболевших: 42 против 36. При этом общее число положительных тестов на COVID-19 в регионе составило 881 человек, более 300 выписаны из больницы.

- У нас развернуто более 1000 коек для больных коронавирусом, что в два раза больше, чем необходимо по нормативам, - сказал губернатор. - 425 коек обеспечены кислородной поддержкой, развернуто более 50 аппаратов ИВЛ, однако используется в настоящий момент лишь 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU