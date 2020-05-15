Алиханов: Ситуация с пандемией коронавируса в Калининрадской области становится лучше

15 Май 2020 2020-05-15T15:13:16+03:00

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На прямой видеосвязи с президентом России губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с докладом, посвященным ситуации, которая складывается в регионе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Ситуация становится лучше, сегодня у нас первый день, когда число выписавшихся из больниц превышает число выявленных случаев, - сказал Антон Алиханов. - Поправилось более 330 человек. Мы в регионе пошли на первый этап смягчения режима самоизоляции в полном соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Делаем все аккуратно, внедрили масочный режим, это особенно важно, учитывая, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, общее число заболевших в Калининградской области 15 мая достигло отметки в 881 человек. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.

Всего же под медицинским наблюдением в регионе находятся 2430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора. А общее число проведенных тестов на COVID-19 составило на 15 мая 31 796.

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В среду, 13 мая, в Калининградской области был ужесточен масочный режим. Если раньше медицинская маска нужна была только при посещении магазинов, парикмахерских, прочих публичных мест, а также общественного транспорта, то теперь индивидуальное средство защиты нужно надевать при выходе на улицу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU