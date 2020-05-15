2020-05-15T15:13:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов: Ситуация с пандемией коронавируса в Калининрадской области становится лучше

В пятницу число выписавшихся из больниц превышает число выявленных случаев COVID-19
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Антон Алиханов.Антон Алиханов.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

На прямой видеосвязи с президентом России губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с докладом, посвященным ситуации, которая складывается в регионе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Ситуация становится лучше, сегодня у нас первый день, когда число выписавшихся из больниц превышает число выявленных случаев, - сказал Антон Алиханов. - Поправилось более 330 человек. Мы в регионе пошли на первый этап смягчения режима самоизоляции в полном соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Делаем все аккуратно, внедрили масочный режим, это особенно важно, учитывая, что у многих болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, общее число заболевших в Калининградской области 15 мая достигло отметки в 881 человек. Из них 323 человека выздоровели и выписаны на больницы. На больничных койках в данный момент остаются около 550 калининградцев.

Всего же под медицинским наблюдением в регионе находятся 2430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора. А общее число проведенных тестов на COVID-19 составило на 15 мая 31 796.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алиханов назвал главную причину, зачем на улице нужно носить маски

В среду, 13 мая, в Калининградской области был ужесточен масочный режим. Если раньше медицинская маска нужна была только при посещении магазинов, парикмахерских, прочих публичных мест, а также общественного транспорта, то теперь индивидуальное средство защиты нужно надевать при выходе на улицу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки трое калининградцев стали жертвами телефонных мошенников
С 18 мая калининградским школьникам начнут выдавать продуктовые наборы
На выходных в области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Нового начальника военного госпиталя в Калининграде назначили в прямом эфире с Владимиром Путиным
С 18 мая возобновляется курирование «делового экспресса» Светлогорск-Калининград
Алиханов: Ситуация с пандемией коронавируса в Калининрадской области становится лучше
Алиханов: «Коронавирусные» надбавки медикам в Калининградской области выплачены в полном объеме
В Калининграде открылся многофункциональный центр Минобороны для больных коронавирусом
В Калининграде предпринимателям начали выдавать безвозмездные субсидии
Обвиняемых в госизмене местную жительницу и ее мужа этапировали из Москвы в Калининград
В Калининградской области планируют резко увеличить производство сыра
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде впервые число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших
Оперштаб: Больше половины новых случаев коронавируса в Калининграде протекали бессимптомно
Калининград присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде»
У жителя Зеленоградска изъяли пистолет, порох и тротил
В Калининграде за день сбили двух пешеходов на «зебре»
В Калининграде за сутки выявлено 33 новых случаев коронавируса
На Литовском валу водитель БМВ сбила велосипедистку