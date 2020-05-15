С 18 мая возобновляется курирование «делового экспресса» Светлогорск-Калининград

15 Май 2020 2020-05-15T15:11:26+03:00

Со станции Светлогорск-2 поезд будет отправляться в 8 часов утра

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С понедельника, 18 мая в пригородное расписание возвращается скоростной электропоезд «Ласточка» сообщением Светлогорск – Калининград. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Со станции Светлогорск-2 поезд будет отправляться в 8 часов утра, время прибытия на Северный вокзал - 8:38. Предусмотрены остановки на станциях Светлогорск-1, Пионерский Курорт и Чкаловск.

Также на Светлогорском направлении до станции Пионерский Курорт назначен вечерний пригородный поезд, курсирующий по рабочим дням отправлением из Калининграда в 20:40.

Всего на Зеленоградском направлении с разной периодичностью будут курсировать 13 поездов, на Светлогорском – 10, между Зеленоградском и Светлогорском два поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU