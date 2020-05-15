Нового начальника военного госпиталя в Калининграде назначили в прямом эфире с Владимиром Путиным

15 Май 2020 2020-05-15T15:25:36+03:00

Вопрос с назначением был решен за 20 минут

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В Калининграде в пятницу, 15 мая, на базе военного госпиталя Балтфлота открлся многофункциональный медицинский центр Минобороны - специально для лечения больных коронавирусной инфекцией. Содокладчикам во время сеанса видеосвязи с президентом России вступил исполняющий обязанности начальника госпиталя Иван Каленов.

- При строительстве были соблюдены все требования по лечению больных коронавирусной инфекцией, - отметил подполковник Каленов. - В центре будут работать 27 врачей, 57 медсестер и 44 санитара. Все они прошли дополнительную подготовку по лечению коронавируса. Отмечу также, что центр обеспечен всем необходимым медицинским оборудованием, сформирован запас лекарственных средств.

После доклада Владимир Путин уточнил должность подполковника Каленова и когда узнал, что пост начальника госпиталя вакантен, дал поручение министру обороны Сергею Шойгу решить этот вопрос. Министр решил по-военному быстро - примерно за двадцать минут.

- Владимир Владимирович, два слова. Подполковник Каленов назначен начальником военного госпиталя в Калининграде, - сказал Сергей Шойгу в самом конце конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU