На выходных в области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
.Фото: Александр Подгорчук
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С 15 по 17 мая в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения.
В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU