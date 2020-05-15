2020-05-15T15:31:39+03:00
Общество

На выходных в области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

Сообщить о фактах нетрезвого вождения можно по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 15 по 17 мая в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. За повторное пьяное вождение предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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