С 18 мая калининградским школьникам начнут выдавать продуктовые наборы

15 Май 2020 2020-05-15T15:45:42+03:00

По многим позициям увеличены порции почти в два раза

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С 18 мая в Калининградской области начнется выдача продуктовых наборов школьникам, имеющим право на бесплатное питание. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые продуктовые наборы будут рассчитаны на 17 учебных дней с 6 по 29 мая. В их составе – крупа гречневая, яблоки, масло растительное, макаронные изделия, йогурт, молоко сгущенное, печенье, вафли, сок, овсяные хлопья, сахар и мясные консервы. По многим позициям увеличены порции почти в два раза.

Сейчас по всей области работают 112 точек – школы и места, определенные муниципальными органами управления образования, в которых родители в очном режиме получают наборы. Также жителям отдаленных поселков организаторы питания обеспечивают развоз по домам

ИСТОЧНИК KP.RU