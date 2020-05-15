За сутки трое калининградцев стали жертвами телефонных мошенников

15 Май 2020 2020-05-15T16:12:32+03:00

Горожане лишились от 18 до 40 тысяч рублей. Сейчас подозреваемых разыскивает полиция

Изменить размер текста: A A

За сутки трое жителей Калининграда лишились денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвами злоумышленников стали 29-летний безработный калининградец, 32-летний моряк и 60-летняя пенсионерка. Всем им позвонили «работники банков», которые выведали у них установочные данные банковских карт, с помощью которых похитили находящиеся там деньги.

Горожане лишились от 18 до 40 тысяч рублей. Сейчас подозреваемых разыскивает полиция.

Полицейские рекомендуют калининградцам быть бдительными и не сообщать никому данные своих банковских карт.

«Необходимо помнить, что настоящие банковские служащие никогда не спрашивают у клиентов такую информацию как номера карт, сроки их действия и защитные коды, а также коды подтверждения финансовых операций из СМС-сообщений», - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU