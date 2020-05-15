Калининградку оштрафовали за оскорбительные сообщения в «Вайбере»

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:33+03:00

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Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбительные сообщения в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале этого года злоумышленница отправляла оскорбительные сообщения другой горожанке, унижая ее и ее несовершеннолетнего сына.

На женщину завели административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Суд оштрафовал ее на 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU