2020-05-15T16:31:33+03:00
Общество

Калининградку оштрафовали за оскорбительные сообщения в «Вайбере»

На женщину завели административное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбительные сообщения в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале этого года злоумышленница отправляла оскорбительные сообщения другой горожанке, унижая ее и ее несовершеннолетнего сына.

На женщину завели административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Суд оштрафовал ее на 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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