Калининградку оштрафовали за оскорбительные сообщения в «Вайбере»
На женщину завели административное дело
.Фото: Виктор Буздин
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Жительницу Калининграда оштрафовали за оскорбительные сообщения в мессенджере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В феврале этого года злоумышленница отправляла оскорбительные сообщения другой горожанке, унижая ее и ее несовершеннолетнего сына.
На женщину завели административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Суд оштрафовал ее на 1 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU