2020-05-15T17:31:09+03:00
Общество

В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя

На 28-летнего задержанного завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде участковый задержал по горячим следам подозреваемого в ограблении продовольственного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне на бульваре Л. Шевцовой. Злоумышленник зашел в магазин, забрал с полки 31 плитку шоколада и поспешил скрыться. Его попытались задержать контролеры, один из них бросился за ним в погоню.

«Случайным свидетелем преступления стал участковый Сергей Моисеенко. Услышав крики, он мгновенно сориентировался в обстановке и задержал грабителя. Вместе с прибывшим нарядом патрульно-постовой службы страж порядка доставил задержанного в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

У подозреваемого также изъяли пакет с продуктами и предметами личной гигиены, которые он ранее похитил в магазине на улице Судостроительной.

На 28-летнего задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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