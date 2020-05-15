В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя
В Калининграде участковый задержал по горячим следам подозреваемого в ограблении продовольственного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел накануне на бульваре Л. Шевцовой. Злоумышленник зашел в магазин, забрал с полки 31 плитку шоколада и поспешил скрыться. Его попытались задержать контролеры, один из них бросился за ним в погоню.
«Случайным свидетелем преступления стал участковый Сергей Моисеенко. Услышав крики, он мгновенно сориентировался в обстановке и задержал грабителя. Вместе с прибывшим нарядом патрульно-постовой службы страж порядка доставил задержанного в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.
У подозреваемого также изъяли пакет с продуктами и предметами личной гигиены, которые он ранее похитил в магазине на улице Судостроительной.
На 28-летнего задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU