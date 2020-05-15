Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии

15 Май 2020 2020-05-15T17:42:41+03:00

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Более 3 тыс калининградских предпринимателей подали заявки на получение федеральных субсидий. Речь идет о безвозмездных выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Если исходить из данных ОКВЭД, то на федеральные субсидии заявилось примерно 20% от числа тех, кто может воспользоваться этой мерой поддержки в нашем регионе. Этого недостаточно, хотя и превышает среднероссийский показатель: накануне Минфин РФ сообщил о 18 процентах», – сообщил министр экономического развития Дмитрий Кусков.

Для получения выплаты за апрель 2020 года необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня 2020 года, за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года. Первые выплаты субсидий начнутся на этой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU