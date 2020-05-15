Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Въезд в приморские города на выходных вновь будут закрыт. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Решение об этом принято по согласованию с Роспотребнадзором. Въезд будут осуществляться только для владельцев жилья, по прописке, либо имеет подтверждение, что работает в данном муниципалитете», - заявили в оперштабе.
Также в оперштабе пояснили, что значит отсутствие запрета гулять по «диким пляжам».
«Гулять там могут те, кто может заехать в прибрежный муниципалитет. Променады, как и официальные пляжи, закрыты, потому что это общественные места, они закрыты, как и парки. Дикия пляж не является общественным местом, поэтому там можно находиться2, - пояснили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU