В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды

15 Май 2020 2020-05-15T18:30:59+03:00

Он появится в торгово-развлекательном центре "Балтия Молл" на окраине города

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Якорным арендатором торгово-развлекательного комплекса "Балтия Молл", который строится на окраине Калининграда станет шведская компания Hennes & Mauritz, которой принадлежит сеть магазинов одежды H&M. Об этом сообщается в группе "Балтия Молл" в социальной сети "ВКонтакте".

"Компания «Балтийский Молл», осуществляющая строительство регионального торгово-развлекательного центра «Балтия Молл» заключила долгосрочный контракт о сотрудничестве с шведской компанией «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц», - говорится в сообщении. Hennes & Mauritz представляет собой крупнейшую в Европе розничную сеть по торговле одеждой для мужчин, женщин и детей, а также аксессуаров, обуви и товаров для дома. Магазины расположены в 71 стране мира. В состав бренда входят торговые марки: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET, Afound.

Компания H&M была основана в 1947 году Эрлингом Перссоном. H&M - второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex (владелец брендов Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka и Pull and Bear).

Добавим, что "Балтия Молл" является крупнейшим торговым центром в Калининградской области, его открытие запланировано на лето этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU