Калининградских медиков берет под защиту Следственный комитет

16 Май 2020 2020-05-16T10:12:14+03:00

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах организовать работу по проверке фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19. Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере.

В ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19. Поводом для их начала стали материалы в СМИ. В рамках организуемых проверок следователям региональных следственных управлений надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. Ход и результаты процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

В Калининградской области о подобных фактах можно сообщить по телефону доверия Следственного управления по региону: 30-57-65, через интернет-приемную на сайте ведомства: https://kld.sledcom.ru/references или в приемную следственного управления в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/suskpko.

ИСТОЧНИК KP.RU