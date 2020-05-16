Калининградец оставил соседку без сада

16 Май 2020 2020-05-16T10:23:13+03:00

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Одним далеко не прекрасным утром обнаружив, что любовно возделываемый ею садик во дворе дома разграблен, калининградка обратилась за помощью в полицию. До слез было жалко и пропавших 8 декоративных растений, и собственных трудов.

Полицейские в тот же день сумели раскрыть кражу – похитителем самшита и туи оказался сосед потерпевшей. Под покровом ночной темноты мужик прокрался на чужую территорию, выкопал пресловутые растения и уже утром «толкнул» их задешево случайному покупателю. Между прочим, часть 2 статьи УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» грозит виновному лишением свободы на срок до 5 лет.

Интересно, в местных «зонах» есть имеются вакансии садоводов?

ИСТОЧНИК KP.RU