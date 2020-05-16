2020-05-16T11:03:33+03:00
Общество

Калининградская исправительная колония обеспечит спецодеждой местных медиков

Швейные цеха пенитенциарного учреждения в поселке Колосовка получили заказ на 4 миллиона рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Исправительная колония №4 в поселке Колосовка получила крупный заказ на поставку спецодежды в одну из медицинских организаций области. Сумма контракта - более 4 миллионов рублей.

- Такое взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти было достигнуто благодаря активному распространению необходимой информации Управлением Федеральной службы исполнения наказаний Калининградской области и плодотворным переговорам со стороны заинтересованных служб пенитенциарной системы, - прокомментировали в пресс-службе регионального УФСИН.

Как сообщается, производственный участок учреждения уже работал с подобными заказами. В прошлом году ИК-4 исполнила обязательства по госконтракту на более чем 600 тысяч рублей. Сегодня в колонии работают два швейных цеха, полностью оснащенные необходимым оборудованием как для производства швейной продукции для внутрисистемных нужд, так и исполнения сторонних заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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