2020-05-16T11:22:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое калининградцев стали жертвами коронавируса

Общее число инфицированных в регионе за сутки увеличилось на 35 человек
Игорь ОРЕХОВ
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За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 35 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших в регионе возросло до 916. Об этом сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

К сожалению, до 15 увеличилось и количество летальных исходов. Жертвами вируса стали мужчины, одному из которых было 79 лет, а другому 81 год. Оба пациента имели хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

У 7 из новых заболевших заболевание протекает в виде пневмонии, у 5 - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 23 случая бессимптомного течения коронавирусной инфекции. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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