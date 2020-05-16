На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев

16 Май 2020 2020-05-16T11:31:54+03:00

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По состоянию на 16 мая в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на коронавирус 33 194 человек. Выявлено 916 случаев заражения, 339 человек выздоровели, умерли 15, остаются под медицинским наблюдением 2 398 (в том числе 148 в условиях обсерватора). Об этом проинформировали в региональном штабе по контролю за инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU