2020-05-16T11:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев

К середине мая в регионе выявлено 916 случаев инфицирования COVID-19
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 16 мая в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на коронавирус 33 194 человек. Выявлено 916 случаев заражения, 339 человек выздоровели, умерли 15, остаются под медицинским наблюдением 2 398 (в том числе 148 в условиях обсерватора). Об этом проинформировали в региональном штабе по контролю за инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте
В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»
В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»
Под Калининградом уничтожили группу вражеских коммандос
На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев
Еще двое калининградцев стали жертвами коронавируса
Калининградская исправительная колония обеспечит спецодеждой местных медиков
Калининградец оставил соседку без сада
Калининградских медиков берет под защиту Следственный комитет
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды
Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии
В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя