На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев
К середине мая в регионе выявлено 916 случаев инфицирования COVID-19
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По состоянию на 16 мая в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на коронавирус 33 194 человек. Выявлено 916 случаев заражения, 339 человек выздоровели, умерли 15, остаются под медицинским наблюдением 2 398 (в том числе 148 в условиях обсерватора). Об этом проинформировали в региональном штабе по контролю за инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU