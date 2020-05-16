2020-05-16T13:18:20+03:00
Политика

Под Калининградом уничтожили группу вражеских коммандос

На территории Балтийской военно-морской базы прошли учения противодиверсионного отряда
Игорь ОРЕХОВ
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Наземную группу спецназа поддерживали боевые пловцы.Наземную группу спецназа поддерживали боевые пловцы.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Военнослужащие противодиверсионного отряда Балтийской военно-морской базы провели тренировки по обнаружению, блокированию и уничтожению террористов на побережье. Противостоять условному противнику помогали вертолеты морской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Именно геликоптер Ка-27 ПС во время облета побережья и засек группу «вражеских коммандос», передав ее координаты по нужному адресу. После чего на перехват устремились быстроходные катера «Раптор» со спецназовцами на борту. Через считанные минуты завязался учебный бой, по ходу которого незваных гостей для начала блокировали, а затем под прикрытием огня крупнокалиберного пулемета высадили десант, который и покончил с вторжением. Наземную группу под водой поддерживали боевые пловцы.

Особо подчеркивается, что все мероприятия были проведенные в рамках курса боевой подготовки при строгом соблюдении мер безопасности во время проведения стрельб и водолазных спусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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