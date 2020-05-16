В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»

16 Май 2020 2020-05-16T14:50:52+03:00

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Минувшей ночью на улице маршала Борзова в Калининграде сгорел легковой автомобиль.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 02:27 по местному времени. По названному адресу прибыл экипаж в составе аяти чевлоек пожарных при одной единице спецтехники. Увы, «Фольксваген Джета» был практически уничтожен огнем и восстановлению не подлежит. К счастью, пострадавших среди людей не было.

Причины пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU