2020-05-16T14:50:52+03:00
Происшествия

В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»

Причины пожара на улице Борзова устанавливают спецмиалисты
Игорь ОРЕХОВ
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Иномарка восстановлению не подлежит.Иномарка восстановлению не подлежит.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Минувшей ночью на улице маршала Борзова в Калининграде сгорел легковой автомобиль.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 02:27 по местному времени. По названному адресу прибыл экипаж в составе аяти чевлоек пожарных при одной единице спецтехники. Увы, «Фольксваген Джета» был практически уничтожен огнем и восстановлению не подлежит. К счастью, пострадавших среди людей не было.

Причины пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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