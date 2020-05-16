В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»
Причины пожара на улице Борзова устанавливают спецмиалисты
Иномарка восстановлению не подлежит.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Минувшей ночью на улице маршала Борзова в Калининграде сгорел легковой автомобиль.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, вызов в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 02:27 по местному времени. По названному адресу прибыл экипаж в составе аяти чевлоек пожарных при одной единице спецтехники. Увы, «Фольксваген Джета» был практически уничтожен огнем и восстановлению не подлежит. К счастью, пострадавших среди людей не было.
Причины пожара выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU