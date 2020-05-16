В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»

16 Май 2020 2020-05-16T15:00:29+03:00

Шансов устоять перед тяжелым грузовиком у легковушки не было. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В результате ДТП на улице Емельянова имеются пострадавшие

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В Калининграде на улице Емельянова сегодня днем произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль «Хонда Сивик». Нетрудно догадаться, который из автомобилей пострадал больше.

По предварительной информации, в результате дорожной аварии имеются пострадавшие. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU