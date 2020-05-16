2020-05-16T15:00:29+03:00
Происшествия

В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»

В результате ДТП на улице Емельянова имеются пострадавшие
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Шансов устоять перед тяжелым грузовиком у легковушки не было.Шансов устоять перед тяжелым грузовиком у легковушки не было.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В Калининграде на улице Емельянова сегодня днем произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль «Хонда Сивик». Нетрудно догадаться, который из автомобилей пострадал больше.

По предварительной информации, в результате дорожной аварии имеются пострадавшие. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте
В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»
В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»
Под Калининградом уничтожили группу вражеских коммандос
На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев
Еще двое калининградцев стали жертвами коронавируса
Калининградская исправительная колония обеспечит спецодеждой местных медиков
Калининградец оставил соседку без сада
Калининградских медиков берет под защиту Следственный комитет
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды
Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии
В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя