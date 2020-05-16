В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»
В результате ДТП на улице Емельянова имеются пострадавшие
Шансов устоять перед тяжелым грузовиком у легковушки не было.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде на улице Емельянова сегодня днем произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль «Хонда Сивик». Нетрудно догадаться, который из автомобилей пострадал больше.
По предварительной информации, в результате дорожной аварии имеются пострадавшие. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU