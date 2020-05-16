Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте
Управлявший КАМАЗом 19-летний парень при повороте не уступил дорогу легковой машине
По предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал водитель грузовика.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны некоторые подробности сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия на улице Емельянова.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по калининградской области. около 13:00 на пересечении с улицей Энергетиков 19-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Хонда Сивик». Управлявший ею 27-мужчина (водительский стаж 7 лет) скончался на месте происшествия.
- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU