Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте

16 Май 2020 2020-05-16T15:51:53+03:00

По предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал водитель грузовика. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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Стали известны некоторые подробности сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия на улице Емельянова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по калининградской области. около 13:00 на пересечении с улицей Энергетиков 19-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Хонда Сивик». Управлявший ею 27-мужчина (водительский стаж 7 лет) скончался на месте происшествия.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU