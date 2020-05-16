2020-05-16T15:51:53+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте

Управлявший КАМАЗом 19-летний парень при повороте не уступил дорогу легковой машине
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
По предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал водитель грузовика.По предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал водитель грузовика.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Стали известны некоторые подробности сегодняшнего дорожно-транспортного происшествия на улице Емельянова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по калининградской области. около 13:00 на пересечении с улицей Энергетиков 19-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю «Хонда Сивик». Управлявший ею 27-мужчина (водительский стаж 7 лет) скончался на месте происшествия.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подробности ДТП на Емельянова: водитель «Хонды» погиб на месте
В Калининграде КАМАЗ подмял под себя «Хонду»
В Калининграде дотла сгорел «Фольксваген»
Под Калининградом уничтожили группу вражеских коммандос
На коронавирус обследовали уже больше 33 тысяч калининградцев
Еще двое калининградцев стали жертвами коронавируса
Калининградская исправительная колония обеспечит спецодеждой местных медиков
Калининградец оставил соседку без сада
Калининградских медиков берет под защиту Следственный комитет
Карта распространения коронавируса в Калининградской области на 15 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Калининграде откроется первый магазин H&M - крупнейшей в Европе сети по продаже одежды
Приморские города в Калининградской области на выходных вновь будут закрыты для отдыхающих
Более 3 тыс калининградских предпринимателей заявились на федеральные субсидии
В Калининграде участковый по горячим следам задержал «шоколадного» грабителя